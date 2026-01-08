株式会社ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。ランチや夕食にぴったりの、店内で調理した温かいご当地グルメ丼がラインナップされます。 ローソン まちかど厨房「鶏ちゃん丼(味噌)」 発売日：2026年1月13日(火)価格：697円(税込)販売エリア：東海・北陸地区のまちかど厨房導入店 岐阜県のご当地グルメ「鶏ちゃん(けいちゃん)」を店内の厨房スペース