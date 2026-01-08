ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。行楽やランチタイムにぴったりの、東海エリアの代表的なおかずを詰め合わせたお弁当がラインナップされます。 ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」俵むすび弁当 発売日：2026年1月13日(火)価格：589円(税込)販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗 俵むすび5個と、バラエティ豊かなおかずを組み合