株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツは、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」と共同開発した新商品『Mister Donut×GODIVA』全5種類を、2026年1月9日（金）から期間限定で発売します。日本創業55周年を迎えるミスタードーナツと、創業100周年のゴディバが共に仕上げた特別なアニバーサリーコレクション。これまでにないプレミアムなショコラドーナツやパイが登場します。 ミスタードーナツ「Mister