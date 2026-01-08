ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。ランチや夕食にぴったりの、ニンニクの旨味をふんだんに効かせたボリューム満点のおにぎりがラインナップされます。 ローソン「味仙名古屋駅店監修 大きなおにぎり ニンニクチャーハン」 発売日：2026年1月13日(火)価格：322円(税込)販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗 名古屋の有名店「味仙名古屋駅店