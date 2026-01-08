ローソンから、「ご当地！東海・北陸うまいもん祭」と題したキャンペーンに合わせて、名古屋の名店が監修した特別な「からあげクン」が登場します。行列の絶えない人気店「味仙名古屋駅店」とのコラボレーション商品がラインナップされます。 ローソン「からあげクン 味仙名古屋駅店監修 台湾ミンチ味」 発売日：2026年1月13日(火)価格：298円(税込)販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗 「ご当地！東