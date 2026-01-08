ゲームダンジョン事務局から、2026年2月8日(日)に開催されるインディゲーム展示会「東京ゲームダンジョン11」の出展団体情報が公開されました。あわせて、デジタルチケット販売サイト「PassMarket」にて入場チケットの販売が開始されています。 東京ゲームダンジョン11 開催日時：2026年2月8日(日)11：00〜17：00会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館 2階・3階展示室出展数：305団体 個人や小規模チー