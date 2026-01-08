ブルボンから、ライススナック「ピッカラ」「ピーパリ」のひなまつり仕様となる期間限定商品が登場します。お内裏様とお雛様をあしらったかわいらしいパッケージデザインに加え、この季節だけの特別な味わいがラインナップされます。 ブルボン「ピッカラうまうま梅のり味／ピーパリまろまろ桜もち風味」 発売日：2026年1月13日(火)全国発売価格：オープンプライス賞味期限：8カ月販売場所：量販店、ドラッグスト