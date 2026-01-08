タレントのわたなべ麻衣さんが自身のインスタグラム・ストーリーズで「今年から夫婦揃ってフリーになりました」と報告。合わせて、JOYさんも自身のYouTubeで詳細を語っています。 【写真を見る】【 JOY & わたなべ麻衣 】「今年からフリー」夫婦で個人事務所を設立わたなべ麻衣さんは「mai」に改名わたなべさんはJOYさんと腕を組む2ショット写真をストーリーズに投稿。「去年いっぱいで事務所を円満退社し」「今年から