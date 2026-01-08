先月、東京・渋谷区の路上で、帰宅途中の女性からバッグを奪い、けがをさせたとしてスリランカ国籍の男が逮捕されました。【写真を見る】「キャッシュ」と言いながら…東京・渋谷区の路上で女性からバッグを奪いけがをさせた疑いでスリランカ国籍の男を逮捕警視庁強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、スリランカ国籍のジャヤトンガ・アーラチチラゲ・ダヌシュカ・スリ・ナーマル・ジャヤトンガ容疑者（30）です。先月21日、渋谷区の