大分市教育委員会は8日、市内の中学校で男子生徒が別の男子生徒に暴行を加えている様子を撮影したとされる動画が交流サイト（SNS）上で拡散されているのを確認し、内容の真偽を含め、事実確認のための調査を始めたと明らかにした。