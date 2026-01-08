お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん（すがちゃん最高No.1、金子きょんちぃ、信子）が8日、都内で開かれた『2026年はじめたいことRANKING発表会』に出席。それぞれ芸人になる前の異色の経歴を明かした。【集合ショット】赤の差し色が素敵！華やか衣装の本田望結＆中尾明慶らイベントでは、登壇者が若い年代で新しいことを始める重要性を語った。信子は芸人になる前にレストランやバーで働いていたことを明かし、すがちゃんは「これ