7日、俳優の成宮寛貴（43）が12年ぶりの主演舞台『サド侯爵夫人』で共演する東出昌大（37）らとともに、初日前会見に出席した。【映像】黒リップに黒ワンピース姿の東出今後の活動への手応えを聞かれた成宮は「いろいろなことを思い出しながらやらせてもらった。僕自身も肉体的な脱皮や精神的な脱皮、次の世界に進んでいく姿が自分自身にはまった。本当にきょう『あ、この方向性なのかな』と少し見えたような気がしている」と