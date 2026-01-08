「那智の滝」（右奥）の前で営まれた、熊野那智大社の「牛王神璽祭」＝8日午前、和歌山県那智勝浦町和歌山県那智勝浦町の世界遺産・熊野那智大社のご神体「那智の滝」の前で8日、災難よけのお札「牛王神符」の霊験を高める「牛王神璽祭」が営まれた。太鼓が打ち鳴らされる中、魔を払うとされる柳の小枝を神職らが板に激しく打ち付けると、名瀑のごう音とともに「バチバチ」という音が辺りに響いた。お札には神々の使いとされる