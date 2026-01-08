【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ専門局「ＭＬＢネットワーク」は７日、「ＳＨＯＨＥＩＤＡＹ」と題して、ドジャースの大谷の活躍を振り返る特集番組や過去の試合映像を終日放送するプログラムを組んだ。「野球の歴史上、最もダイナミックで影響力のある選手の一人である大谷翔平をたたえる」としている。大谷の背番号１７にちなみ、１月７日の放送となった。投手として１０奪三振、打者で３本塁打を放った昨年１０月１