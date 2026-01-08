阪神が８日、沖縄県宜野座村で行う１軍キャンプ、同うるま市での２軍キャンプの日程を発表した。ともに２月１日〜２５日の期間で、休日は５、、１０、１６、２０日。１軍は２月１４日に「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で楽天との練習試合を行う。ビジターでは８日に日本ハム（名護）との練習試合を予定。２１日からは中日（北谷）、２２・ヤクルト（浦添）、２３日・日本ハム（名護）とオープン戦が行われる。