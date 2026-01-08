高騰が続くコメの価格について、今後3カ月では、下落傾向がさらに強まるとの調査結果が発表されました。【映像】店頭に並ぶコメ「米穀機構」によりますと、去年12月の調査で今後3カ月のコメ価格の見通しを示す指数は「27」で、前の月と比べ、5ポイント低下しました。この指数は横ばいを示す50を下回るほど下落傾向が強まることを表していて、50を下回るのは、3カ月連続です。30をきる水準は、新型コロナウイルスが流行してコ