今月5日、高松市で知人男性（26）の背中をナイフで刺すなどして殺害しようとした疑いで高松市太田下町の無職の男（27）が逮捕されました。 警察によりますと、男（27）は今月5日午後8時ごろ、高松市内で駐車中の車の車内で知人男性（26）の背中をナイフで刺すなどして殺害しようとした殺人未遂の容疑が持たれています。男性（26）は背中や右手に全治約2週間のけがをしました。被害男性の家族から通報を受けた警察が現場にかけつけ