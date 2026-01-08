俳優の松田龍平（４２）が８日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。１６歳の娘がいることに黒柳徹子も驚きの声を上げた。子どもについて聞かれた松田は「僕が初めて親になったのは２５の時で」「娘が高校１年」というと、黒柳は「もうそんな？あなたに１６の娘がいるなんて見えないものね」と驚きの声を上げた。松田は続けて「１６の娘と、あと再婚して３歳の息子がいます」と説明。黒柳は「本当？ちっちゃくてかわいい？」