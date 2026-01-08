8日未明、熊本市北区植木町で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。火事があったのは、熊本市北区植木町辺田野の住宅です。8日午前0時ごろ、近所の人から「家から火が上がっている」と119番通報がありました。 火はおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で、木造一部2階建ての住宅およそ250平方メートルが全焼し、焼け跡から性別不明の1人が遺体で見つかりました。消防によりますと