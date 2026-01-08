鳥取県南部町は8日、鳥取、島根両県で震度5強を観測した地震の影響で続いていた約千戸の断水措置を解除したと発表した。水源の濁りは完全に解消されていないが、生活用水を確保するため送水を再開した。飲み水や料理には使わないよう呼びかけている。