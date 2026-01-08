和歌山競輪場のG3「和歌山グランプリ」は9日開幕。8日は前検が行われた。昨年のグランプリ覇者であり、賞金王に輝いた郡司浩平（35＝神奈川）が、王者としてここから始動する。「グランプリはあそこしかチャンスがなかった。今年も自分のスタイルで頑張って行きたい」初日の特選は後輩・松井宏佑の番手で人気に応えたい。もちろん1番枠だ。