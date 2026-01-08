広島の新人合同自主トレが８日、廿日市市の大野練習場で始まった。前日７日に入寮した９選手が参加した。午前９時から練習開始。ランニングやストレッチで体を温めると、キャッチボール。最大３０メートルの距離で投げ込んだ。その後は２組に分かれノックを受け、１時間のウエートトレーニングを経てシャトルランで練習を締めくくった。最後のランメニューでは、息が上がりグラウンドに倒れ込む選手も。ドラフト１位の広島・