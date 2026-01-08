バンプレストは、『NARUTO』より「NARUTO-ナルト- フィグライフ! サスケの棺桶」を1月15日からプライズで取り扱いを順次開始する。1月15日より順次登場予定「NARUTO-ナルト- フィグライフ! サスケの棺桶」(□円)「NARUTO-ナルト- フィグライフ! サスケの棺桶」は、呪印の力を覚醒させるためにサスケを封印した棺桶が、フィギュアに実用性を交えた「フィグライフ!」シリーズから登場。天面のふたが開く仕様になっており、小物入れと