安定した仕事に就いていて収入が十分でも、クレジットカードの審査に落ちる可能性はゼロではありません。カード会社は職業や年収だけでなく、さまざまなポイントから返済能力の有無を判断しているからです。 本記事では、職業や収入以外でクレジットカードの審査に落ちる要因や、再審査をクリアするコツを解説します。 職業や収入が安定しているのにクレジットカードの審査に落ちる理由 職