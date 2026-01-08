マルコメは6〜8日にかけて、都内で「マルコメグループ2026春夏ご提案会」を開催した。入場時にシアターで上映する映像の中で、無添加みその需要増を受け、9月に新熟成棟を竣工予定であることを青木時男社長が発表した。今回の新商品は11種類で、タニタ食堂監修の即席みそ汁シリーズで初の顆粒みそタイプを投入する。冷や汁の素の顆粒タイプも発売し、顆粒みそ汁10食タイプを人気具材で再構成するなど、グループのかねさ(青森市)の