巨人・丸佳浩外野手が８日、ジャイアンツ球場で始動した。室内練習場でキャッチボール、マシン打撃などで汗を流した。通算２０００本安打まで残り７１本に迫って迎えるメモリアルイヤー。今年の目標を問われると「２０００本って言ってもらいたいんですか？（笑）」と報道陣の“期待”をかわしつつ「あと２、３本ぐらいなったら言います」と大台は意識せず、まずは外野の定位置争いを勝ち抜く。岡本のブルージェイズ入りが決