俳優の中尾明慶が８日、都内で「はじめたいこと見つけよう！２０２６年はじめたいことＲＡＮＫＩＮＧ発表会」に登場した。中尾は、タレント活動をしながら家族、趣味の時間など、多方面に挑戦していることをたたえ、「はじめてみたパーソンオブザイヤー」を受賞。「好奇心の塊でやりたい、始めたいと思ったことはとにかくやって生きてきた。こういった形で賞をいただけると思っていなかったし、これからも興味持つことは全力