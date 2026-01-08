大阪城天守閣は８日、現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」にちなみ、大阪城が「豊臣兄弟ゆかりの地」であることをＰＲするキャンペーンを始めた。１２月２７日まで実施する。４日から放送されている同作は、天下一の補佐役・豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）の目線で戦国時代をダイナミックに描いたもので、秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が演じる。これに伴い、大阪城天守閣は大阪城本丸や南北内堀周辺にのぼりを立て