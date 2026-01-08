女優の本田望結が８日、都内で「はじめたいこと見つけよう！２０２６年アコムはじめたいことＲＡＮＫＩＮＧ発表会」に登場した。本田は、俳優とフィギュアスケート活動に加えて、健康向上や手話の勉強をするなど、積極的に挑戦している姿をたたえ、「はじめてみたパーソンオブザイヤー」を受賞。「始めたいと思った時のことを忘れないように大事にしている。今回の受賞は、今までがむしゃらに頑張ってきたことを認められる