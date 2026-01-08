有名歌手が「ミラクル」な偶然の出会いを報告した。８日にインスタグラムで「お正月ミラクルといえば」と書き出したのは、歌手の平原綾香。「『あーや！』と私の名を呼ぶ声が聞こえてまるでその響きが、上から降ってくるような天の声だったので、『パパか？』と母とふたりキョロキョロしていたらニコニコ顔の人が近づいてくるもんだから何事かと思ったらなんと森山直太朗くんでした。こんなことってある？」と歌手の森山直太