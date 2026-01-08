高松市役所 東京・赤坂の個室サウナで12月15日、夫婦が亡くなった火事を受け、高松市はサウナ施設の特別査察を実施します。 対象にするのは公衆浴場法または旅館業法による許可を受けている施設約60カ所です。実施期間は、1月13日から2月末までの予定で、サウナ設備の届け出と維持管理の状況、防火管理の状況、サウナ室内の非常ボタンの動作と扉のドアノブの開閉状況について確認します。 赤坂の火事では、サウナ室から