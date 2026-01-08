日本代表コーチ、及びドイツ１部フランクフルトのＵ―２１コーチを務める長谷部誠氏が、コンディショニングブランド「ＴＥＮＴＩＡＬ（テンシャル）」を展開する株式会社ＴＥＮＴＩＡＬ（東京・品川区）とコンディショニングサポート契約を締結したことが８日、同社より発表された。日本代表で長年にわたり主将を務め、ドイツ・ブンデスリーガでも活躍した長谷部氏。引退後は指導者としてのキャリアを本格化させ、欧州で次世代