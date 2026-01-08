7日夜、山形県飯豊町で火事があり、住宅1棟が全焼したとみられています。けが人はいませんでした。7日夜8時すぎ、飯豊町手ノ子のパート従業員小関芳明さん（70）の住宅で「1階の風呂場付近で炎が見える。煙が充満している」と付近の住民から119番通報がありました。火はおよそ2時間40分後に消し止められましたが、この火事で、木造2階建ての住宅1棟が全焼したとみられています。警察と消防によりますと小関さんは妻と2人暮ら