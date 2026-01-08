年末から荒れた天気が続く酒田市の離島、飛島では、8日も酒田港からの定期船が欠航し、過去最長と並ぶ16日連続の欠航となりました。酒田市定期航路事務所によりますと、酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は、8日も海上のしけのため欠航しました。これにより欠航は12月24日から16日連続となり、記録が残る2010年以降では、2021年1月から2月にかけての連続欠航日数に並び過去最長となりました。県内は今週末も荒れた天気が予想さ