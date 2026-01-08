プロ野球・阪神が8日、春季キャンプの日程と対外試合について発表しました。バイトするならエントリー宜野座スタジアム・具志川野球場に分かれて行われるキャンプはどちらも2月1日から25日まで行われる予定です。また対外試合を予定していて宜野座でのホーム戦は2月14日に楽天、具志川では2月14日に中日、2月17日にDeNA、2月22日に社会人チームと試合を行います。▽春季キャンプ概要【期間】2月1日(日) 〜 2月25日(水)【休日】2月5