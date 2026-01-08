歌舞伎俳優の大谷廣松（３２）が８日、都内で、初の舞踊公演「廣松の会〜雪月花〜」（２月６日、東京・観世能楽堂）の取材会を開いた。公演では雪月花の雪を「まかしょ」、月を「島の千歳」、花を「豊後道成寺」の三題で表現する。「豊後道成寺」は人間国宝、文化功労者、文化勲章に選ばれた昭和を代表する名女方で祖父の四世中村雀右衛門さんが１９８２年に初めて舞踊化した家の芸といえる作品で、清姫は四世雀右衛門さんの当