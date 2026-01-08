タレントのベッキー（41）が7日配信のABEMA「チャンス学校チェンジ科」に出演。今年の目標について語る場面があった。この日は「カリスマ女子の目標発表会2026」というテーマでトークを展開。MCのオズワルド・伊藤俊介から「ベッキー先生は何か今年の目標ありますか？」と聞かれると、ベッキーは「考えるの忘れてた」と口にしながらも「めっちゃテレビに出たいです」と目標を掲げた。「子どもが小学校に入学して、時間も出