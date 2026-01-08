テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が５日に放送され、ウエストランドの井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。この日は「２０２６年に本音を聞いてみたいキャスティングプレゼン」を進行した。久保田は２０１７年に、井口は２０２２年にＭ−１優勝。王者２人が、ゲストに招いて本音を直撃してみたい芸人を明かした。井口は「天才だと思う。ずっと、おもしろい。天性の愛され力」と絶賛しながらピン