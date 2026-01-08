日本銀行は８日、１月の地域経済報告（さくらリポート）を発表した。全９地域のうち、前回の２０２５年１０月から、北海道、東北、北陸、関東甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄の全ての地域で景気の総括判断を据え置いた。