巨人の丸佳浩外野手（３６）が８日、ジャイアンツ球場で始動。体調不良から復活し、ブルージェイズに移籍が決まった岡本和真内野手（２９）へエールを送った。この日はキャッチボール、ティー打撃、マシンでの打撃練習を行うなど、体を動かしたベテラン。４日の新春トークショーは体調不良で欠席となったが、「もう動ける。大丈夫です」と全快で今年のスタートを切った。予定よりは３日ほど遅れたスタートにはなったが、「全