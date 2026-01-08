手をつないだりハグしたりといったスキンシップは、親子や友だち同士の素敵なコミュニケーション。しかしときには行きすぎたスキンシップになってしまうことも……。先日ママスタコミュニティには「くすぐり遊び、注意した方がいい？」というタイトルであるママからこんな質問がありました。『わが子は年長の男子なのですが、最近友だちにくすぐられたり、くすぐったりしています。お腹のあたりをコチョコチョっと。「女の子にやる