阪神は8日、2月1日から沖縄・宜野座と具志川組に分かれて行う春季キャンプの日程を発表した。▼期間2月1日〜2月25日まで。▼休日5、10、16、20日※天候等により変更の可能性あり。▼実施場所宜野座「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」。具志川「うるま市具志川野球場」。▼対外試合日程（予定）＜宜野座＞14日対楽天戦午後1時から。※8、21、22、23日はビジター球場で対外試合を実施す