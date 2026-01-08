アメリカ西部ユタ州の教会で、葬儀中に銃撃があり、少なくとも8人が撃たれ2人が死亡しました。現地警察によりますと、7日午後7時半ごろ、ユタ州ソルトレークシティーの教会の駐車場で銃撃があり、少なくとも8人が撃たれ2人が死亡、3人が重体です。当時、教会では葬儀が行われていて、駐車場で口論が起こり、事件に発展したということです。犯人は現場から車で逃走していて、警察が行方を追っています。