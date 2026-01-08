ファンが大集結だ。第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で３年連続９度目の総合優勝を果たした青学大が８日、都内で優勝報告会を行い、原晋監督は「多くの関係者のみなさんの応援のもとで走ることができた」と振り返った。この日は会場の東京・青山キャンパスの一部スペースが埋まるほどのファンが来場。エキジョや学校関係者などの姿が見受けられた。指揮官は「壮行会の約２倍以上の方に集まっていただいた」と