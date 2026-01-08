今が旬の大根。いろいろ活用できる優秀食材ですが、漬物を作ろうとすると意外と時間がかかって大変。そこで今回は、5分でできる簡単レシピのバリエーションをご紹介します。 ▼ごまと大葉が香ばしい♪ 皮をむいて千切りにカットした大根を、ボウルにイン。塩をかけて軽くもむようにしたら、水気を切ります。トッピングしたごま＆大葉がクセになる〜。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました