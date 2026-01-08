8日午前11時半ごろ、東京・大田区のマンションの一室で40代くらいの男性が血だらけで死亡しているのが見つかりました。警視庁は事件の可能性も視野に調べています。捜査関係者によりますと、8日午前10時半ごろ、大田区大森北のマンションの一室で「連絡が取れない友人宅に行ったがカギがなくて部屋に入れない」と110番通報がありました。その後、合鍵を使って部屋に入ったところ、男性が血だらけの状態で倒れているのが見つかり、