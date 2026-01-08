Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』、2作品の累計興行収入が20億円を突破した。【画像】“初出し”「FJORD」のカット、第2弾プレゼント2025年11月28日（金）〜2026年1月7日（水）の「41日間」の累計成績は、『FJORD』が動員約41万人、興収が約13億6千万円。『THE ORIGIN』が、動員