東京・大田区のマンションの一室で40代くらいの男性が血を流して死亡しているのが見つかりました。警視庁が事件の可能性も視野に調べています。【映像】血を流した男性が見つかったマンション虎谷悠生リポ「マンションの出入り口前には、大勢の捜査員らが集まっていて、物々しい雰囲気となっています」捜査関係者によりますと、午前11時ごろ、大田区大森北にあるマンションの一室で40代くらいの男性が血を流した状態で倒れてい