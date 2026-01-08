内閣府が８日発表した２０２５年１２月の消費動向調査は、今後半年間の暮らしの見通しを聞いた「消費者態度指数」（２人以上の世帯、季節調整値）が前月より０・３ポイント低い３７・２だった。下落は５か月ぶり。消費者心理の基調判断は「持ち直している」で維持した。