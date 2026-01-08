午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７５５、値下がり銘柄数は７７２、変わらずは７１銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に医薬品、鉱業、空運、石油・石炭など。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS